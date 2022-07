Elon Musk | il padre 76enne svela | “Ho avuto una figlia dalla mia figliastra”

Pubblicità

felipeneto : É oficial, Elon Musk desistiu da compra do Twitter. CHORA BOIADA!!! Hahahhahahahahahhahahahahahahhaahahahh - Agenzia_Ansa : Elon Musk ha rinunciato all'acquisto di Twitter. Lo riferisce la Sec, la società che controlla la Borsa Usa #ANSA - borghi_claudio : Se il market abuse fosse una percossa questa sarebbe una strage. Elon Musk ritira l'offerta di acquisizione di Tw… - iamfakeC : prima il padre di elon musk mo questo ma tutto a posto nel mondo? - statussquatter : @ElikorokoroRos Ora mi stai dicendo dato che Elon musk costringe i ragazzini a minare il cobalto per perpetuare la… -

In seguito alla causa legale intentata da Twitter controper cercare di portare a termine l'acquisizione, è già arrivato il momento di tornare nuovamente sulla vicenda. Infatti, il CEO di SpaceX sta provando a rinviare il processo al 2023 . In ...Ascolta questo articolo Twitter , il noto social del canarino azzurro, ormai impegnatosi in una causa legale contro il miliardarionon più interessato ad acquisirne il controllo, potrebbe in ciò ricevere un aiuto insperato da un'indagine avviata dall'ente di vigilanza SEC. Nel mentre, procede lo sviluppo di una serie di ...La vicenda tra Twitter ed Elon Musk continua ad attirare l'attenzione. Questa volta, il CEO di SpaceX vuole rinviare il processo al 2023.Nel mentre si arricchisce di un nuovo capitolo la telenovela dedicata alla mancata acquisizione da parte di Elon Musk, Twitter sta dedicando una parte notevole delle sue energie nel migliorare le sue ...