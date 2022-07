Dybala – Priorità Inter, ma Napoli intriga! ADL ha videochiamato l’argentino (Di sabato 16 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport – . Paulo Dybala, ex promesso sposo dell’Inter, è ancora affascinato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 16 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport – . Paulo, ex promesso sposo dell’, è ancora affascinato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

STnews365 : Dybala: Inter la priorità, Roma e Napoli attendono. Il futuro dell'attaccante è ancora in bilico. I nerazzurri rest… - YesIMDede1908 : RT @it_inter: #Dybala considera ancora l'Inter la priorità, la squadra preferita per rilanciare carriera e ambizioni: non può aspettare a l… - CalcioOggi : Futuro Dybala. Gazzetta dello Sport: 'L'Inter è ancora la priorità, ma ora c'è una dead line' - TUTTO mercato WEB - FcInterNewsit : GdS - L'Inter è ancora la priorità di Dybala: ieri il contatto e un messaggio al club. Napoli e Roma sullo sfondo - MoyanoEstefania : RT @it_inter: #Dybala considera ancora l'Inter la priorità, la squadra preferita per rilanciare carriera e ambizioni: non può aspettare a l… -