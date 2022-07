Draghi non cambia idea, il caos dei partiti conferma la scelta di lasciare (Di sabato 16 luglio 2022) Per Mario Draghi "la linea non cambia". Chi nelle ultime ore ha parlato con il presidente del Consiglio assicura che il "pressing" dei partiti, in prima fila il Pd, per convincerlo a ritornare sulla decisione di dimettersi non sta producendo effetti. Anzi, le dichiarazioni delle ultime ore non fanno che rafforzare la convinzione che sia venuta meno l'"agibilità" per poter andare avanti. Giovedì sera il presidente del Consiglio ha rassegnato le sue dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non le ha accolte invitandolo a presentarsi mercoledì in Parlamento per "una valutazione della situazione". Per il capo dello Stato, infatti, è necessario "parlamentarizzare" la crisi, visto anche che, comunque, nonostante il no del M5s l'esecutivo al Senato ha avuto la fiducia. Il problema però per ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 16 luglio 2022) Per Mario"la linea non". Chi nelle ultime ore ha parlato con il presidente del Consiglio assicura che il "pressing" dei, in prima fila il Pd, per convincerlo a ritornare sulla decisione di dimettersi non sta producendo effetti. Anzi, le dichiarazioni delle ultime ore non fanno che rafforzare la convinzione che sia venuta meno l'"agibilità" per poter andare avanti. Giovedì sera il presidente del Consiglio ha rassegnato le sue dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non le ha accolte invitandolo a presentarsi mercoledì in Parlamento per "una valutazione della situazione". Per il capo dello Stato, infatti, è necessario "parlamentarizzare" la crisi, visto anche che, comunque, nonostante il no del M5s l'esecutivo al Senato ha avuto la fiducia. Il problema però per ...

