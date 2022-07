Crisi governo, M5S in assemblea congiunta per ricomporre ‘frattura’ eletti (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Si cerca di ricompattare, dopo il Consiglio nazionale M5S di giovedì scorso in cui son volati stracci. Oggi doveva tenersi una riunione dei soli deputati pentastellati che ha fatto suonare l’allarme, ieri, in via di Campo Marzio. A convocarla il capogruppo Davide Crippa, protagonista dei momenti di più alta tensione con il leader Giuseppe Conte nella riunione di giovedì, accusato da Crippa -con cui la sintonia non c’è mai stata- di decidere con un ristretto cerchio magico, e di aver tenuto fuori il Consiglio nazionale, nonché gli eletti, nella scelta decisiva di non votare la fiducia al dl aiuti. Dopo la riunione fiume di cinque ore del Consiglio nazionale di oggi, l’assemblea dei deputati è saltata, al suo posto è stata convocata una congiunta – senatori e deputati insieme- anche per allineare i due rami del ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Si cerca di ricompattare, dopo il Consiglio nazionale M5S di giovedì scorso in cui son volati stracci. Oggi doveva tenersi una riunione dei soli deputati pentastellati che ha fatto suonare l’allarme, ieri, in via di Campo Marzio. A convocarla il capogruppo Davide Crippa, protagonista dei momenti di più alta tensione con il leader Giuseppe Conte nella riunione di giovedì, accusato da Crippa -con cui la sintonia non c’è mai stata- di decidere con un ristretto cerchio magico, e di aver tenuto fuori il Consiglio nazionale, nonché gli, nella scelta decisiva di non votare la fiducia al dl aiuti. Dopo la riunione fiume di cinque ore del Consiglio nazionale di oggi, l’dei deputati è saltata, al suo posto è stata convocata una– senatori e deputati insieme- anche per allineare i due rami del ...

