Calciomercato Torino: le richieste di Juric (Di sabato 16 luglio 2022) Calciomercato Torino: incontro tra Juric e Vagnati, con il tecnico dei granata che chiede almeno tre innesti Incontro tra Ivan Juric e Davide Vagnati per decidere le prossime mosse del Calciomercato del Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico granata ha fretta di chiudere le trattative. I nomi che vorrebbe Juric sono tre: Praet del Leicester, Dovbyk del Dnipro e Laurienté del Lorient. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 luglio 2022): incontro trae Vagnati, con il tecnico dei granata che chiede almeno tre innesti Incontro tra Ivane Davide Vagnati per decidere le prossime mosse deldel. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico granata ha fretta di chiudere le trattative. I nomi che vorrebbesono tre: Praet del Leicester, Dovbyk del Dnipro e Laurienté del Lorient. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

MarcoGuidi13 : Improvvisa e decisa accelerata #Juve su #Bremer: è testa a testa con l’#Inter ora, l’offerta bianconera è però migl… - Toro_News : ??| MERCATO Si va verso l'accordo tra #Torino e #Inter per #Bremer: le ultime - GiovaAlbanese : #Pogba lascia l'aeroporto di Torino e saluta i tifosi: 'Andiamo, andiamo'. Con lui Rafaela Pimenta. Ora in direzion… - serieB123 : SerieB Non solo Samp, lo vogliono in Serie B: risposta secca - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Belotti senza squadra e sparito: cosa succede all’attaccante della Nazionale -