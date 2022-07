Archeologia | dopo cinque anni riapre la “Basilica” | è il tempio più antico di Paestum

(Di sabato 16 luglio 2022) Nella serata di domani, domenica 17 luglio, verrà inaugurato nell’area archeologica diil percorso di visita all’interno deldi Nettuno e deldi Hera, la cosiddetta “”, nell’ambito delle aperture straordinarie del Parco Archeologico die Velia promosse dal Ministero della Cultura. “Un podio di tre gradini e un’alta soglia innalzano i templi greci dal suolo e separano lo spazio degli uomini da quello degli dei – spiega il direttore del Parco, Tiziana D’Angelo – In antichità, questi imponenti edifici sacri erano per certi versi inaccessibili agli uomini, ad eccezione di sacerdoti e poche altre persone. Oggi, tutti noi siamo benvenuti nelle dimore degli dei pestani, con la riapertura al pubblico delle visite all’interno dei templi del santuario ...

