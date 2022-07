X Factor 2022: quando inizia, giuria e conduttore (Di venerdì 15 luglio 2022) La presentazione dei palinsesti Sky della prossima stagione televisiva è stata l'occasione per svelare ogni dettaglio su X Factor 2022. Vediamo quindi tutti i dettagli sulla nuova edizione dell'amatissimo talent show musicale che, nel corso degli anni, ha portato alla ribalta un gran numero di talentuosi artisti. quando inizia X Factor 2022? La nuova edizione di X Factor inizierà il 15 settembre 2022 e dunque manca davvero poco per l'esordio dello storico talent show musicale di Sky. L'annuncio è arrivato in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti della piattaforma televisiva a pagamento. X Factor 2022 sarà ricca di novità e questo di certo incuriosisce tutti gli appassionati del programma. Durante la ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 15 luglio 2022) La presentazione dei palinsesti Sky della prossima stagione televisiva è stata l'occasione per svelare ogni dettaglio su X. Vediamo quindi tutti i dettagli sulla nuova edizione dell'amatissimo talent show musicale che, nel corso degli anni, ha portato alla ribalta un gran numero di talentuosi artisti.? La nuova edizione di Xinizierà il 15 settembree dunque manca davvero poco per l'esordio dello storico talent show musicale di Sky. L'annuncio è arrivato in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti della piattaforma televisiva a pagamento. Xsarà ricca di novità e questo di certo incuriosisce tutti gli appassionati del programma. Durante la ...

