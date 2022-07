Temptation Island, la bordata dell’ex concorrente: “C’era rabbia e competitività” (Di venerdì 15 luglio 2022) L’ex concorrente di Temptation Island non ha risparmiato una bordata ai suoi ex compagni di avventura nel reality show dei tradimenti. Mentre durante altre esperienze televisive ha stretto delle amicizie, in quel programma invece… Nella serata del 14 luglio, tutti gli ex concorrenti dell’ultima edizione de La pupa ed il secchione show si sono ritrovati L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) L’exdinon ha risparmiato unaai suoi ex compagni di avventura nel reality show dei tradimenti. Mentre durante altre esperienze televisive ha stretto delle amicizie, in quel programma invece… Nella serata del 14 luglio, tutti gli ex concorrenti dell’ultima edizione de La pupa ed il secchione show si sono ritrovati L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

trash_italiano : Sperando che il comunicato di Ilary e Totti sia in realtà un promo per un’edizione di Temptation Island tenuta nasc… - MAD28_13 : @riassuntivaaa Non è estate senza Temptation island! Che perdita!!!!! - scherzogeniale : @Pizziwouldavoid Io pensavo l'editor musicale a Temptation Island ma se la giocano. - Vane5so : RT @Travis9813: Non mi meraviglio del compleanno in quanto pierpaolo lasciò ariadna e bambino appena nato per andare a temptation island, q… - Travis9813 : Non mi meraviglio del compleanno in quanto pierpaolo lasciò ariadna e bambino appena nato per andare a temptation i… -

Francesco Chiofalo turbato dopo l'intervento al viso: "Sono in ansia" La preoccupazione del noto personal trainer: "Questo periodo di attesa non me lo vivo bene" Francesco Chiofalo un personal trainer diventato noto al pubblico dopo la partecipazione a Temptation Island, dopo aver preso parte al programma La Pupa e il Secchione Show è tornato in sala operatoria per un intervento al viso. Il fidanzato di Drusilla Gucci nelle scorse ore ha risposto ... Francesco Chiofalo turbato dopo l'intervento al viso: 'Sono in ansia" Francesco Chiofalo un personal trainer diventato noto al pubblico dopo la partecipazione a Temptation Island, dopo aver preso parte al programma La Pupa e il Secchione Show è tornato in sala operatoria per un intervento al viso. Il fidanzato di Drusilla Gucci nelle scorse ore ha risposto ... Gossip e TV Temptation Island, la bordata dell’ex concorrente: “C’era rabbia e competitività” L’ex concorrente di Temptation Island non ha risparmiato una bordata ai suoi ex compagni di avventura nel reality show dei tradimenti. Mentre durante altre esperienze televisive ha stretto delle amici ... Carlotta Dell’Isola vittima di Body Shaming racconta cosa ha vissuto e come sta oggi Carlotta Dell’Isola racconta cosa ha vissuto nell'ultimo periodo e come sta oggi con il suo fisico. Ecco il suo sfogo su Instagram ... La preoccupazione del noto personal trainer: "Questo periodo di attesa non me lo vivo bene" Francesco Chiofalo un personal trainer diventato noto al pubblico dopo la partecipazione a, dopo aver preso parte al programma La Pupa e il Secchione Show è tornato in sala operatoria per un intervento al viso. Il fidanzato di Drusilla Gucci nelle scorse ore ha risposto ...Francesco Chiofalo un personal trainer diventato noto al pubblico dopo la partecipazione a, dopo aver preso parte al programma La Pupa e il Secchione Show è tornato in sala operatoria per un intervento al viso. Il fidanzato di Drusilla Gucci nelle scorse ore ha risposto ... Temptation Island, “Ma quale amicizia”: Chiofalo svela gli altarini L’ex concorrente di Temptation Island non ha risparmiato una bordata ai suoi ex compagni di avventura nel reality show dei tradimenti. Mentre durante altre esperienze televisive ha stretto delle amici ...Carlotta Dell’Isola racconta cosa ha vissuto nell'ultimo periodo e come sta oggi con il suo fisico. Ecco il suo sfogo su Instagram ...