Sollicciano | un' altra aggressione | ' Agente colpito da un detenuto | ha sbattuto la testa'

Pubblicità

La Repubblica Firenze.it

... Ennesima aggressione in carcere, agente preso a pugni senza motivo Una nuova aggressione ai danni del personale di polizia giudiziaria del carcere dia Firenze. Lo rende noto Giuseppe ...Quello del carcere diè solo un esempio. La stessa situazione si ripresenta in tutte le ... E io non posso certo voltarmi dall'parte, perché diventerei inesorabilmente corresponsabile". Poliziotto suicida in carcere: il suo disagio era stato segnalato dal carcere al Gip Continuano gli eventi critici e in particolare le aggressioni nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria a Sollicciano e per di più da parte di un detenuto già autore in passato di altri ...Dopo il suicidio di pochi giorni fa di un detenuto e l’aggressione con olio bollente lanciato da un detenuto ad un agente che ha riportato 15 giorni di ...