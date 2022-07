‘Piano strade’ a Nettuno, al via i lavori: ecco dove (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono in programma 600 mila euro di interventi per la sicurezza viaria a Nettuno, in quello che è il ‘Piano strade’. Per la manutenzione straordinaria, i lavori sono finalizzati all’eliminazione di pericoli per la circolazione veicolare e pedonale e a migliorare la qualità urbana. E consistono: nella fresatura di vecchie pavimentazioni stradali; nella posa in opera di un nuovo tappetino con successivo rifacimento della segnaletica stradale orizzontale; laddove necessario è stato previsto il rialzamento o la ricollocazione in maniera stabile di alcuni chiusini e caditoie stradali. ecco dove ci saranno i lavori a Nettuno ecco, di seguito, l‘elenco di tutte le strade dove si effettueranno i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022) Sono in programma 600 mila euro di interventi per la sicurezza viaria a, in quello che è il. Per la manutenzione straordinaria, isono finalizzati all’eliminazione di pericoli per la circolazione veicolare e pedonale e a migliorare la qualità urbana. E consistono: nella fresatura di vecchie pavimentazioni stradali; nella posa in opera di un nuovo tappetino con successivo rifacimento della segnaletica stradale orizzontale; ladnecessario è stato previsto il rialzamento o la ricollocazione in maniera stabile di alcuni chiusini e caditoie stradali.ci saranno i, di seguito, l‘elenco di tutte le stradesi effettueranno i ...

