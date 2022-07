Omicidio Mollicone: Franco Mottola, 'non ci aspettavamo reazione del genere' (Di venerdì 15 luglio 2022) Cassino, 15 lug. - (Adnkronos) - "Non ci aspettavamo una reazione del genere. Ci siamo sempre dichiarati innocenti". Lo ha detto il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, in conferenza stampa, rispondendo sui momenti di tensione che si sono verificati davanti al Tribunale di Cassino, che hanno richiesto anche l'intervento dei carabinieri, dopo la sentenza di assoluzione. Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Cassino, 15 lug. - (Adnkronos) - "Non ciunadel. Ci siamo sempre dichiarati innocenti". Lo ha detto il maresciallo dei carabinieri, in conferenza stampa, rispondendo sui momenti di tensione che si sono verificati davanti al Tribunale di Cassino, che hanno richiesto anche l'intervento dei carabinieri, dopo la sentenza di assoluzione.

