Netflix ha scelto Microsoft, arriva l’abbonamento economico (Di venerdì 15 luglio 2022) Netflix ha scelto Microsoft per lanciare il nuovo abbonamento economico con pubblicità. Netflix e Microsoft hanno trovato un accordo. Microsoft raccoglierà e gestirà la pubblicità che verrà mostrata durante la visione dei contenuti della piattaforma streaming. La collaborazione Netflix e Microsoft nasce con le migliori intenzioni e tra i complimenti reciproci. Netflix scrive “Ha la dimostrata capacità di supportare tutte le nostre esigenze pubblicitarie”. Arriverà presto l’abbonamento a prezzo scontato alla famosa piattaforma di streaming. In seguito ha dichiarato: ” “Siamo ancora nei primissimi giorni e abbiamo molto lavoro di fronte. Ma il nostro obiettivo a lungo termine è chiaro: più scelta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 luglio 2022)haper lanciare il nuovo abbonamentocon pubblicità.hanno trovato un accordo.raccoglierà e gestirà la pubblicità che verrà mostrata durante la visione dei contenuti della piattaforma streaming. La collaborazionenasce con le migliori intenzioni e tra i complimenti reciproci.scrive “Ha la dimostrata capacità di supportare tutte le nostre esigenze pubblicitarie”. Arriverà prestoa prezzo scontato alla famosa piattaforma di streaming. In seguito ha dichiarato: ” “Siamo ancora nei primissimi giorni e abbiamo molto lavoro di fronte. Ma il nostro obiettivo a lungo termine è chiaro: più scelta ...

