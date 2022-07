Netflix: alcuni problemi tecnici hanno scatenato le reazioni degli utenti (Di venerdì 15 luglio 2022) La piattaforma di Netflix ha avuto numerosi problemi tecnici, scatenando online i commenti degli utenti che non riuscivano a collegarsi. Netflix ha avuto dei problemi tecnici mandando in crisi i tanti utenti che negli Stati Uniti stavano cercando di collegarsi. Molte persone hanno infatti segnalato online l'impossibilità di collegarsi con i propri dati all'area protetta per accadere ai contenuti. Gli abbonati che provavano a fare log-in ricevevano infatti come risposta una schermata di errore che dichiarava: "Error code NSES-500". Secondo il sito IsItDown sono stati migliaia i problemi riscontrati nel giro di pochi minuti. alcuni utenti hanno dichiarato ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 luglio 2022) La piattaforma diha avuto numerosi, scatenando online i commentiche non riuscivano a collegarsi.ha avuto deimandando in crisi i tantiche negli Stati Uniti stavano cercando di collegarsi. Molte personeinfatti segnalato online l'impossibilità di collegarsi con i propri dati all'area protetta per accadere ai contenuti. Gli abbonati che provavano a fare log-in ricevevano infatti come risposta una schermata di errore che dichiarava: "Error code NSES-500". Secondo il sito IsItDown sono stati migliaia iriscontrati nel giro di pochi minuti.dichiarato ...

