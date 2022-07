Nessuna patente ritirata, Clementino via social: “Solo una multa” (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia – Nessuna patente ritirata: “mi hanno fatto Solo una multa“. Il rapper Clementino ha diffuso sui suoi canali social un video per smentire che gli sia stata ritirata la patente ad Ischia, durante un controllo stradale della Polizia di Stato. “Ho risolto questa situazione – dice l’artista in un video, all’esterno del commissariato ischitano – non mi è stata ritirata la patente e questo è il verbale della multa che ho appena pagato perché non l’avevo con me“. Martedì sera l’artista si era esibito in un noto locale del centro di Ischia nell’ambito di una manifestazione cinematografica in corso in questi giorni e dopo lo spettacolo si era messo alla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia –: “mi hanno fattouna“. Il rapperha diffuso sui suoi canaliun video per smentire che gli sia statalaad Ischia, durante un controllo stradale della Polizia di Stato. “Ho risolto questa situazione – dice l’artista in un video, all’esterno del commissariato ischitano – non mi è statalae questo è il verbale dellache ho appena pagato perché non l’avevo con me“. Martedì sera l’artista si era esibito in un noto locale del centro di Ischia nell’ambito di una manifestazione cinematografica in corso in questi giorni e dopo lo spettacolo si era messo alla ...

