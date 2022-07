Morso da un pappatacio, anziano ricoverato: allarme per un caso di Toscana Virus (Di venerdì 15 luglio 2022) Paura a Padova per un anziano ricoverato in ospedale a Padova. L'Azienda sanitaria locale informa che tre giorni fa un uomo di 82 anni con un' encefalite provocata dal Toscana Virus (Tosv), trasmesso ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 luglio 2022) Paura a Padova per unin ospedale a Padova. L'Azienda sanitaria locale informa che tre giorni fa un uomo di 82 anni con un' encefalite provocata dal(Tosv), trasmesso ...

