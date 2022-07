«Milano pericolosa? Non condivido, ma lavoreremo di più», risponde il sindaco (Di venerdì 15 luglio 2022) Nessun post social. Ma la risposta di Beppe Sala a Chiara Ferragni è arrivata. Durante un evento per i 30 anni della Fondazione Cariplo, il primo cittadino di Milano ha replicato all’appello dell’imprenditrice digitale che si è definita «angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano». «Non condivido quello che dice, è un’opinione» le parole del sindaco del capoluogo lombardo, riportate dall’agenzia di stampa Ansa. Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto Leggi ... Leggi su iodonna (Di venerdì 15 luglio 2022) Nessun post social. Ma la risposta di Beppe Sala a Chiara Ferragni è arrivata. Durante un evento per i 30 anni della Fondazione Cariplo, il primo cittadino diha replicato all’appello dell’imprenditrice digitale che si è definita «angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a». «Nonquello che dice, è un’opinione» le parole deldel capoluogo lombardo, riportate dall’agenzia di stampa Ansa. Chiara Ferragni, storia di un successo guarda le foto Leggi ...

