Pubblicità

FIT

Ecco gli attuali giocatori che giocheranno in Canada il1000 di Montreal: Daniil Medvedev Alexander Zverev Rafael Nadal Stefanos Tsitsipas Casper Ruud Carlos Alcaraz Novak Djokovic Andrey ...... al loro debutto europeo, nei campi 1 e 2 del Circolo del. Nel mare di Ostia si terranno le maratone in acque libere. Seguiranno poi Gli Europeidal 24 agosto al 4 settembre, al Polo ... Master Tennis Trophy FIT Kinder Joy of Moving: i tabelloni con la programmazione La cavalcata di Wimbledon non gli ha portato punti, per i noti motivi. Ma i risultati del 2022 stanno dando ragione a Taylor Fritz, e torto a chi ...L'ex n. 3 del mondo torna a vincere due match di fila dopo un anno e tre mesi. Il russo ai quarti affronterà Laslo Djere, dopo aver lottato duramente con il finalista del 2021 Federico Coria ...