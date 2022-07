M5s sempre più diviso, Grillo è una sfinge. L'avvocato è all'angolo - Politica - quotidiano.net (Di venerdì 15 luglio 2022) Sfuma il sogno dem del campo largo Pd già al lavoro per il bis Il M5s ora è in totale confusione. La prova di forza che li ha visti compatti uscire dall' Aula del Senato, gli è totalmente sfuggita di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Sfuma il sogno dem del campo largo Pd già al lavoro per il bis Il M5s ora è in totale confusione. La prova di forza che li ha visti compatti uscire dall' Aula del Senato, gli è totalmente sfuggita di ...

Pubblicità

ivanscalfarotto : Il M5S vuole la #crisidigoverno? Bene: glielo spieghiamo @TeresaBellanova, @elenabonetti e io come si fa: si lascia… - lucianonobili : “Aver mandato a casa Conte per far venire Draghi è stato fare il bene del Paese. Provare a mandare a casa Draghi p… - GiovaQuez : Sembra quasi una barzelletta ma è una senatrice della Repubblica (sempre grazie M5S) - CristianoT17 : RT @Apndp: Povera patria. Sempre attuale. Purtroppo. #crisidigoverno #mattarella #draghi #salvini #letta #meloni #unaFollia #travaglio #cas… - RodriCip : RT @ivanscalfarotto: Il M5S vuole la #crisidigoverno? Bene: glielo spieghiamo @TeresaBellanova, @elenabonetti e io come si fa: si lasciano… -