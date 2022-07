M5s non vota la fiducia sul decreto Aiuti, Draghi si dimette: voto più vicino (Di venerdì 15 luglio 2022) La crisi di governo, tanto temuta e da giorni prevedibile e inevitabile, è realtà. Mario Draghi si dimette. Il presidente del Consiglio rimette il mandato nonostante il suo governo abbia appena ottenuto la fiducia al Senato sul Dl Aiuti ma senza i voti del M5S, che, come aveva annunciato Giuseppe Conte, non partecipa al voto. Un «fatto politico significativo» che induce il premier a concludere che «la maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c'è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione» dell'esecutivo. Per Draghi «le condizioni» per andare avanti «non ci sono più». Di qui la decisione di salire al Quirinale e rassegnare le dimissioni, respinte dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che rinvia ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) La crisi di governo, tanto temuta e da giorni prevedibile e inevitabile, è realtà. Mariosi. Il presidente del Consiglio rimette il mandato nonostante il suo governo abbia appena ottenuto laal Senato sul Dlma senza i voti del M5S, che, come aveva annunciato Giuseppe Conte, non partecipa al. Un «fatto politico significativo» che induce il premier a concludere che «la maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla sua creazione non c'è più. È venuto meno il patto dialla base dell'azione» dell'esecutivo. Per«le condizioni» per andare avanti «non ci sono più». Di qui la decisione di salire al Quirinale e rassegnare le dimissioni, respinte dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che rinvia ...

