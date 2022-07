Italia Viva lancia petizione on line "Draghi resti a Chigi" (Di venerdì 15 luglio 2022) "Chiediamo a Mario Draghi di restare a Palazzo Chigi con un programma chiaro su pochi punti da comunicare in Parlamento, senza ulteriori trattative con le forze politiche di maggioranza e con un ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) "Chiediamo a Mariodi restare a Palazzocon un programma chiaro su pochi punti da comunicare in Parlamento, senza ulteriori trattative con le forze politiche di maggioranza e con un ...

