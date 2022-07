Inter | il bomber diventa bianconero | ingaggio super

Pubblicità

serieB123 : SerieB La Reggina sogna il bomber dell’Inter: affare tutto in casa Inzaghi - ilio_3 : @Alex_Cavasinni @CMarino2012 Può essere che l ‘#Inter non abbia più bisogno di soldi ? Ma ceda solo davanti ad offe… - ElTrattore : RT @iN3ViTaBiLi: @ElTrattore @marifcinter Strano l’Inter Twitter aveva assicurato massimo 25..con bomber pinamonti sicura contropartita, 5+… - iN3ViTaBiLi : @ElTrattore @marifcinter Strano l’Inter Twitter aveva assicurato massimo 25..con bomber pinamonti sicura contropartita, 5+Pina - OpenGDB : Danilone da Caivano bomber ?? Chi se ne fotte degli altri? #LuganoInter -

Tuttosport

Romelu Lukaku è tornato all'e sembra avere già le idee chiare. Ieri sera, in piazza Gae Aulenti a Milano , il club ...il cuore e per cercare di vincere lo scudetto" - queste le parole del...Commenta per primo Andrea Pinamonti , unin rampa di lancio. Inter, il coro dei tifosi a Marotta e Ausilio: "Portateci Dybala!" L’attaccante, rientrato all’Inter dopo il prestito di Empoli, è l’oggetto dei desideri di diverse squadre italiane alla ricerca di un bomber. Buone notizie per Marotta che vuole ovviamente ricavare il ...Interrogato sul perché dello stallo con l’Inter, il numero due dei brianzoli ... a caccia di una punta di scorta per i rispettivi bomber: Vlaovic e Abraham. In caso d'uscita del nazionale ...