Gran finale per l’estate di Suns Europe fra parole e suoni friulani e baschi

Leggi su udine20

(Di venerdì 15 luglio 2022) A causa delle avverse previsioni meteorologiche, ildeldi– il festival delle arti in lingua minorizzata organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane, col sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, dell’ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, del Comune di Udine, della Fondazione Friuli e la collaborazione dell’Istituto Basco Etxepare e di numerosi soggetti pubblici e privati, locali e internazionali – in programma stasera, venerdì 15 luglio, alle 21, a Udine, si terrà al Teatro San Giorgio (non in piazza Libertà, come previsto i origine).A salire sul palco saranno Sara Zozaya, una delle artiste emergenti più promettenti del Paese Basco, assieme a un folto gruppo di artistiche ...