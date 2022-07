Gigi D’Alessio la mia fidanzata Denise Esposito mi ha regalato la felicità (Di venerdì 15 luglio 2022) Il cantante Gigi D’Alessio ha ritrovato la felicità accanto alla 30enne, che pare abbia un ottimo rapporto anche con i figli dell’artista.Gigi D’Alessio è il capostipite di una grande e allargata famiglia decisamente moderna. Il cantautore partenopeo ha infatti avuto 5 figli da 3 donne diverse. Dalla moglie Carmela Barbato con cui è stato legato Leggi su people24.myblog (Di venerdì 15 luglio 2022) Il cantanteha ritrovato laaccanto alla 30enne, che pare abbia un ottimo rapporto anche con i figli dell’artista.è il capostipite di una grande e allargata famiglia decisamente moderna. Il cantautore partenopeo ha infatti avuto 5 figli da 3 donne diverse. Dalla moglie Carmela Barbato con cui è stato legato

Pubblicità

CatiaMamone : @Valerio864dd @Zziagenio78 Io da quando ho ascoltato la prima volta 'non dirgli mai' di Gigi D'Alessio. - pastelcoeur : Un po' come quella volta che io e il mio ragazzo andammo a fare una passeggiata e ci ritrovammo come sottofondo mus… - iitsGiuly : RT @lattealplutonio: i soldi che hanno speso per fare sta merda del Tim summer merda li potevano dare a Gigi D’Alessio per organizzare un n… - lattealplutonio : i soldi che hanno speso per fare sta merda del Tim summer merda li potevano dare a Gigi D’Alessio per organizzare u… - Taurus954 : La buona musica non ha mai reso ricchi i suoi autori. Sanremo fa 16 milioni di ascolti. Pausini e Ramazzotti vendon… -