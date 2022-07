GF VIP, ORIETTA BERTI: MI SONO DIVERTITA TANTISSIMO CON GIUCAS CASELLA. CON SONIA CAPITERÀ DI NON ESSERE D’ACCORDO (Di venerdì 15 luglio 2022) ORIETTA BERTI è la nuova opinionista del “Grande Fratello Vip” e in questa avventura affiancherà la veterana SONIA Bruganelli. La nota cantante si è raccontata a “Chi”. Ecco cosa ha detto. Nell’intervista, sulle presunte scintille tra opinioniste, la BERTI risponde: Ah, perché, c’è anche da litigare? Con SONIA CAPITERÀ di non ESSERE D’ACCORDO, ogni persona ha la propria maniera di vedere le cose. La Bruganelli in una recente intervista ha speso delle bellissime parole per la BERTI: ORIETTA è ORIETTA, è una donna con un carisma incredibile. Si è saputa reinventare negli anni, ha capito qual era il mood, si è presa non troppo sul serio e questo è sintomo di grande intelligenza. Anche quest’altra ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 15 luglio 2022)è la nuova opinionista del “Grande Fratello Vip” e in questa avventura affiancherà la veteranaBruganelli. La nota cantante si è raccontata a “Chi”. Ecco cosa ha detto. Nell’intervista, sulle presunte scintille tra opinioniste, larisponde: Ah, perché, c’è anche da litigare? Condi non, ogni persona ha la propria maniera di vedere le cose. La Bruganelli in una recente intervista ha speso delle bellissime parole per la, è una donna con un carisma incredibile. Si è saputa reinventare negli anni, ha capito qual era il mood, si è presa non troppo sul serio e questo è sintomo di grande intelligenza. Anche quest’altra ...

