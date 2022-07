Gen V. è lo spin off di The Boys con Patrick Schwarzenegger

(Di venerdì 15 luglio 2022)Supereroi al college. E’ questa l’idea alla base dellooff della fortunata serie Prime Video The, che – come rivelato oggi – si chiamerà Gen V. dove V sta per il composto che sviluppa i super poteri. La serie è ambientata nell’unico college americano esclusivamente per supereroi adolescenti. L’annuncio del titolo arriva direttamente dai profili social di Thetramite un video in cui è presente il cast della serie. A cominciare da, il ventinovenne figlio di Arnold recentemente visto in The Staircase e in The Terminal List (che in questi giorni si gode le vacanze in Costiera Amalfitana, come si vede nelle sue storie Instagram). Nel cast anche Lizzie Broadway, Chance Perdomo , Jaz Sinclair, Shelley Conn, ...

Gap studia un possibile spin-off - MFFashion.com