Elettricità, Arera: "Nel 2021 per clienti domestici prezzi allineati a media area euro" (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - I prezzi medi dell'energia elettrica per i consumatori domestici italiani mantengono per il 2021 una posizione simile al 2020, allineati e leggermente inferiori alla media dei paesi dell'area euro in termini di prezzi lordi, con un peggioramento in termini di prezzi netti, compensato dalla riduzione del peso di oneri e imposte. E' quanto emerge dalla relazione annuale 2022 dell'Arera. Nel 2021, il differenziale dei prezzi lordi rimane elevato per la prima classe di consumo (< 1.000 kWh annui, +21% nel 2021, rispetto a +18% nel 2020) e torna a essere, se pur di poco, positivo per l'ultima classe di consumo (>15.000 kWh annui, +1% nel ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Imedi dell'energia elettrica per i consumatoriitaliani mantengono per iluna posizione simile al 2020,e leggermente inferiori alladei paesi dell'in termini dilordi, con un peggioramento in termini dinetti, compensato dalla riduzione del peso di oneri e imposte. E' quanto emerge dalla relazione annuale 2022 dell'. Nel, il differenziale deilordi rimane elevato per la prima classe di consumo (< 1.000 kWh annui, +21% nel, rispetto a +18% nel 2020) e torna a essere, se pur di poco, positivo per l'ultima classe di consumo (>15.000 kWh annui, +1% nel ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Elettricità, Arera: “Nel 2021 per clienti domestici prezzi allineati a media area euro” - ledicoladelsud : Elettricità, Arera: “Nel 2021 per imprese prezzi media lordi più alti rispetto area euro” - italiaserait : Elettricità, Arera: “Nel 2021 per clienti domestici prezzi allineati a media area euro” - italiaserait : Elettricità, Arera: “Nel 2021 per imprese prezzi media lordi più alti rispetto area euro” - fisco24_info : Elettricità, Arera: 'Nel 2021 per clienti domestici prezzi allineati a media area euro': (Adnkronos) - I prezzi med… -