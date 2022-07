Decreto Aiuti incassa la fiducia in Senato: bollette, bonus, tutte le misure (Di venerdì 15 luglio 2022) Alla fine la fiducia in Senato sul Decreto Aiuti è stata incassata giovedì 14 luglio, con 172 sì e 39 voti contrari. Come annunciato, il Movimento 5 stelle non ha partecipato al voto, innescando una crisi di governo che potrebbe portare diverse novità la prossima settimana. Il premier Mario Draghi ha infatti rassegnato le dimissioni nella serata del 14 luglio, che non sono però state accettate da Mattarella, rimandando a mercoledì 20 luglio una valutazione in Parlamento sella situazione che si è innescata. Nel frattempo, con il rinnovo della fiducia al Senato è stato definitivamente approvato quindi, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con all’interno ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 15 luglio 2022) Alla fine lainsulè statata giovedì 14 luglio, con 172 sì e 39 voti contrari. Come annunciato, il Movimento 5 stelle non ha partecipato al voto, innescando una crisi di governo che potrebbe portare diverse novità la prossima settimana. Il premier Mario Draghi ha infatti rassegnato le dimissioni nella serata del 14 luglio, che non sono però state accettate da Mattarella, rimandando a mercoledì 20 luglio una valutazione in Parlamento sella situazione che si è innescata. Nel frattempo, con il rinnovo dellaalè stato definitivamente approvato quindi, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl di conversione, con modificazioni, del-legge 17 maggio 2022, n. 50, con all’interno ...

