Covid | Clementi San Raffaele | Variante sta esaurendo la forza propulsiva

Pubblicità

Il Sussidiario.net

... perché è riuscito a raggiungere delle mutazioni che lo hanno reso sempre più trasmissibile e infettante', spiega a 'Le Scienze' Massimo, professore ordinario di microbiologia e virologia ...Già rispetto a prima del, nelle sale interne, abbiamo settanta posti in meno per la questione ... Dal Comune sono statiperché per gli ultimi due mesi, agosto e settembre, non pagheremo ... 'Ho dubbi su numero morti Covid'/ Clementi: 'Calcolo imbarazzante, perché...' A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che commenta così i dati dell’ultimo ...Alcuni virus tendono a mutare spesso evolvendosi in varianti in grado di eludere l'immunità acquisita da una popolazione. Questo vale in modo particolare per virus come SARS-CoV-2. Così, per mantenere ...