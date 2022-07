CorSport | il Rennes pronto a pagare la clausola per Kim | il Napoli mette nel mirino Diallo del Psg

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 luglio 2022) Non c’è solo ilsu Kim Min-jae, il candidato scelto dal club di De Laurentiis per sostituire Kalidou Koulibaly, volato al Chelsea. Sul coreano del Fenerbahce è piombato anche il, e allora ilsi cautelando nelanche un altro obiettivo:, del Psg. Il Corriere dello Sport scrive: “il coreano Kim Min-jae è il prediletto, ma ilè altrettanto convinto e prova il blitz. Il sorpasso, la grande beffa. Ecco perché, parallelamente, ha scalato le gerarchie un altro senegalese e un altro collega di Nazionale di Koulibaly Abdoudel Psg, la nuova alternativa numero uno”. Per Kim il Fenerbahce chiede 20 milioni per larescissoria. “I dirigenti turchi pretendono i 20 milioni della ...