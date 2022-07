Calciomercato Monza, fissate le visite mediche: Galliani ha deciso (Di venerdì 15 luglio 2022) La decisione è stata presa, fissata già la data delle visite mediche. Ormai manca solo l’ufficialità per l’ennesima operazione del Monza. Senza alcun dubbio il Monza si sta dimostrando una delle squadre più attive sul mercato in questo inizio di sessione. Il club lombardo di proprietà di Berlusconi e il cui mercato è stato affidato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 15 luglio 2022) La decisione è stata presa, fissata già la data delle. Ormai manca solo l’ufficialità per l’ennesima operazione del. Senza alcun dubbio ilsi sta dimostrando una delle squadre più attive sul mercato in questo inizio di sessione. Il club lombardo di proprietà di Berlusconi e il cui mercato è stato affidato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Atalanta, dal futuro di Muriel dipende il destino di Pinamonti. E non solo A questo punto, l' Inter intascherebbe 20 milioni e il Monza sarebbe pronto ad accelerare per Petagna o Suarez. Monza, UFFICIALE: un portiere al Lecco Commenta per primo Il Monza ha comunicato sul proprio sito di aver rinnovato e ceduto in prestito al Lecco il portiere Stefano Rubbi. Questo il comunicato. 'AC Monza comunica che Stefano Rubbi ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Il portiere classe 2002 si trasferisce contestualmente al Lecco a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. ... Monza-News Calciomercato Monza, scambio di documenti tra brianzoli e Modena: lunedì le visite Sembra oramai ad un passo il passaggio dell'attaccante Davide Diaw dal Monza al Modena, neo promosso in Serie B. Il direttore sportivo dei gialloblu, nelle dichiarazioni odierne, aveva manifestato fid ... Pedullà: "Modena-Diaw: si chiude" Tanto tuonò che piovve. Ufficializzato l'arrivo di Diego Falcinelli, il Modena non si ferma e piazza un nuovo colpo di spessore per innervare l'attacco. Come riporta Alfredo Pedullà , è infatti in arr ...