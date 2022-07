Bonus 200€, INPS chiederà la restituzione a questi pensionati (Di venerdì 15 luglio 2022) L’avvenuta erogazione del Bonus lascia ora spazio ai controlli e alle conseguenti richieste del Fisco. Ecco cosa può succedere Archiviata la prima metà del mese di luglio, se ne va anche il frenetico calendario per l’erogazione delle pensioni INPS dei primi giorni. Il consueto ritiro dei ratei da parte dei pensionati si è distinto, questa L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 15 luglio 2022) L’avvenuta erogazione dellascia ora spazio ai controlli e alle conseguenti richieste del Fisco. Ecco cosa può succedere Archiviata la prima metà del mese di luglio, se ne va anche il frenetico calendario per l’erogazione delle pensionidei primi giorni. Il consueto ritiro dei ratei da parte deisi è distinto, questa L'articolo proviene da Consumatore.com.

