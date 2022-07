X - A Sexy Horror Story | la recensione | Desiderio e morte nel profondo Texas

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ladi X - A: il film scritto e diretto da Ti West, al cinema dal 14 luglio, è un, un classico slasher ambientato nel mondo della pornografia anni Settanta, che regia, fotografia e montaggio elevano sopra la media. Vuole girare un film porno, ma diverso dagli altri, il giovane regista al centro del film che vi raccontiamo nelladi X - A, scritto e diretto da Ti West in uscita al cinema il 14 luglio, distribuito da Midnight Factory. Un film porno che faccia eccitare, certo, ma che abbia una storia, una trama, che sia ricercato. Un film che dia "un senso di avanguardia, come fanno in Francia". La pellicola firmata da Ti West, un, un classico slasher ...

In esclusiva su Cinematographe l'intervista a Ti West, il regista di X ...Il fatto è che, penso, è dall'estetica di quel quadro che poi è derivata, anche, quella di un film come Non aprite quella porta , e quindi anche di X - AStory , che al film di Hooper si ... Da The Gray Man a X–A Sexy Horror al cinema - MetroNews La recensione di X - A Sexy Horror Story, l'horror slasher di Ti West con Mia Goth, al cinema a partire dal 14 luglio.Un sentito omaggio al genere, oltre che una coinvolgente riflessione sul confronto generazionale, sul cinema stesso e sulle pulsioni sessuali ...