Una maglia, una storia … il Cesena della promozione (Di giovedì 14 luglio 2022) E’ giovedì … torna “Una maglia, una storia …” per GLIEROIDELCALCIO.com Enrico Di Mauro Mentre il Napoli di Diego Armando Maradona vinceva il suo primo scudetto, in Romagna la stagione 1986/87 fu memorabile. I ragazzi di Bruno Bolchi, a luglio inoltrato, precisamente l’8 luglio 1987, dopo una lunga serie di spareggi con Cremonese e Lecce (finite a pari punti con i romagnoli al termine della regular season), riuscirono a conquistare una agognata e sofferta promozione in serie A dopo aver sconfitto il Lecce 2-1 nello spareggio finale giocato a San Benedetto del Tronto con i gol di Roberto Bordin e Agatino Cuttone. La squadra era di tutto rispetto e poteva annoverare giovani che poi faranno ottime carriere come il futuro giallorosso Ruggero Rizzitelli e Sebastiano Rossi che vincerà tutto con il Milan, Lorenzo Minotti ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 14 luglio 2022) E’ giovedì … torna “Una, una…” per GLIEROIDELCALCIO.com Enrico Di Mauro Mentre il Napoli di Diego Armando Maradona vinceva il suo primo scudetto, in Romagna la stagione 1986/87 fu memorabile. I ragazzi di Bruno Bolchi, a luglio inoltrato, precisamente l’8 luglio 1987, dopo una lunga serie di spareggi con Cremonese e Lecce (finite a pari punti con i romagnoli al termineregular season), riuscirono a conquistare una agognata e soffertain serie A dopo aver sconfitto il Lecce 2-1 nello spareggio finale giocato a San Benedetto del Tronto con i gol di Roberto Bordin e Agatino Cuttone. La squadra era di tutto rispetto e poteva annoverare giovani che poi faranno ottime carriere come il futuro giallorosso Ruggero Rizzitelli e Sebastiano Rossi che vincerà tutto con il Milan, Lorenzo Minotti ...

Pubblicità

Inter : Non è solo una maglia, è il nostro passato, presente e futuro. Continuiamo a lottare insieme per raggiungere il pr… - annatrieste : Non ho problemi a dire che l'arrivo di #DiMaria a Torino mi sta facendo andare maledettamente in freva come quando… - sscnapoli : ?? Giuntoli “Il Presidente ha fatto un’offerta importante a @kkoulibaly26. Una proposta incredibile a un giocatore c… - AnStorti : @vendesizzo Avete sempre e dolo una maglia e pure brutta. Ma non le cambiate? - J9D7S : RT @Pelamity: Gli dico ehi Wout esce del liquido dalla ruota, lui mi fa certo cojone è tubeless. Chiede una pompa, gliela allunga un ragazz… -