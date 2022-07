Ultime Notizie Roma del 14-07-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 14 luglio al microfono Giuliano Ferrigno politica un’apertura crisi di governo anche l’ultimo tentativo di salvare le secutivo è fallito ci ha provato in extremis il Ministro pentastellato dei rapporti per il Parlamento Federico dinca che i capo gruppi parlamentari riuniti prima dell’esame al Senato degli aiuti a proposito di evitare la fiducia sul decreto potranno invece articolo per articolo raga però bloccato subito la mossa di finendo la fiducia l’unica via percorribile al momento del voto i 5 stelle sono usciti dall’aula ufficialmente la crisi dell’esecutivo così come annunciato ieri il presidente del Movimento Giuseppe Conte confermando in assemblea la linea decisa dal Consiglio Nazionale pentastellato non partecipare al voto equivale a votare con la ...