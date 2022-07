Ucraina | 20 morti e 50 feriti gravi in attacco a Vinnytsia

Pubblicità

Il Sole 24 ORE

Questa mattina un missile russo ha colpito un supermercato a Vinnitsya, una città dell'centrale quasi non toccata dalla guerra e lontana da tutti i fronti. Il missile è arrivato quando il supermercato era già aperto e ha ucciso almeno 20 civili, incluso un bambino in carrozzina. ...13.38 Kiev: missili Vinnytsia,almeno 17Diciassette, tra cui 2 bambini, è il bilancio dei bombardamenti russi a Vinnytsia,nell'centrale. Lo afferma il procuratore generale ucraino. Tre missili russi hanno colpito edifici civili e un ... Ucraina ultime notizie. Kiev delusa, “Canada restituirà a Germania turbina per importare gas da ... Roma, 14 lug. A seguito dell'attacco russo al centro della città di Vinnytsia, al momento è confermata la morte di 20 persone, fra cui 3 bambini, altre 90 si so ...(LaPresse) È di 12 morti e 25 feriti il bilancio dell'attacco russo sulla città Ucraina di Vinnytsia, a sudovest di Kiev. Lo riferisce l'agenzia Ucraina dei ...