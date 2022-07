Tour de France 2022, il redivivo Chris Froome è 3° sull’Alpe d’Huez. Un incentivo per allontanare il ritiro? (Di giovedì 14 luglio 2022) Thomas Pidcock è l’uomo di copertina della dodicesima tappa del Tour de France con la vittoria sull’Alpe d’Huez, uno di quei traguardi che ti regalano di diritto la gloria imperitura. Ma poco dietro di lui, al terzo posto, abbiamo assistito all’araba felice che rinasce dalle proprie ceneri: finalmente abbiamo potuto godere di un Chris Froome che ci ha ricordato almeno un po’ della sua grandezza. Anni complicatissimi per l’ormai trentasettenne della Israel-PremierTech. Sembra passata un’epoca da quando dominava sulle strade della Grande Boucle, o da quella indimenticabile azione sul Colle delle Finestre che ribaltò il Giro d’Italia. Invece era solo il 2018; la stagione successiva arrivò l’infausta caduta al Delfinato, riportando varie fratture e lesioni interne che lo hanno ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) Thomas Pidcock è l’uomo di copertina della dodicesima tappa deldecon la vittoria, uno di quei traguardi che ti regalano di diritto la gloria imperitura. Ma poco dietro di lui, al terzo posto, abbiamo assistito all’araba felice che rinasce dalle proprie ceneri: finalmente abbiamo potuto godere di unche ci ha ricordato almeno un po’ della sua grandezza. Anni complicatissimi per l’ormai trentasettenne della Israel-PremierTech. Sembra passata un’epoca da quando dominava sulle strade della Grande Boucle, o da quella indimenticabile azione sul Colle delle Finestre che ribaltò il Giro d’Italia. Invece era solo il 2018; la stagione successiva arrivò l’infausta caduta al Delfinato, riportando varie fratture e lesioni interne che lo hanno ...

