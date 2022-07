Taxi | Giovannini a P Chigi

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Il responsabile per le Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico, è arrivato da pochi minuti a Palazzo. Questa mattina il ministro ha preso parte a una riunione di maggioranza sul dossier: le auto bianche sono sul piede di guerra per l'articolo 10 del ddl concorrenza che affronta il tema della liberalizzazione del settore.

