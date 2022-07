Spagna, stadi di Barcellona, Real e Atletico possibili sedi per i Mondiali 2030 (Di giovedì 14 luglio 2022) Gli stadi di Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid potrebbero essere le sedi di alcune partite della Coppa del Mondo 2030, prevista tra Spagna e Portogallo. Lo ha annunciato la Federazione calcistica spagnola. In particolare, un totale di 15 stadi sono stati indicati tra le 11 sedi spagnole che dovrebbero ospitare le partite se la proposta iberica verrà accettata. Il Camp Nou del Barcellona, il Wanda Metropolitano dell’Atletico e il Santiago Bernabeu del Madrid fanno parte della lista iniziale, che comprende anche le sedi di Athletic Bilbao, Valencia, Celta Vigo e Real Sociedad. Sia il Camp Nou che il Santiago Bernabeu dovrebbero essere completamente rinnovati ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 luglio 2022) GlidiMadrid eMadrid potrebbero essere ledi alcune partite della Coppa del Mondo, prevista trae Portogallo. Lo ha annunciato la Federazione calcistica spagnola. In particolare, un totale di 15sono stati indicati tra le 11spagnole che dovrebbero ospitare le partite se la proposta iberica verrà accettata. Il Camp Nou del, il Wanda Metropolitano dell’e il Santiago Bernabeu del Madrid fanno parte della lista iniziale, che comprende anche ledi Athletic Bilbao, Valencia, Celta Vigo eSociedad. Sia il Camp Nou che il Santiago Bernabeu dovrebbero essere completamente rinnovati ...

Pubblicità

sportface2016 : #Spagna, gli stadi di #Barcellona, #AtleticoMadrid e #RealMadrid possibili sedi dei Mondiali 2030 - zazoomblog : Dal Bernabeu al Camp Nou gli stadi scelti dalla Spagna per i Mondiali 2030 - #Bernabeu #stadi #scelti #dalla - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Dal Bernabeu al Camp Nou, gli stadi scelti dalla Spagna per i Mondiali 2030: Stadi Spagna Mond… - CalcioFinanza : Dal #Bernabeu al #CampNou, gli stadi scelti dalla Spagna per i Mondiali 2030 - milansette : Candidature per il Mondiale del 2030, il piano di Spagna-Portogallo: 14 stadi in lizza #acmilan #rossoneri -