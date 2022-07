PS Plus: Sony rivela la lista completa dei giochi gratis di luglio (Di giovedì 14 luglio 2022) Dai micetti al soggiorno a Midgar: Sony ha svelato la lista di tutti i giochi gratis inclusi con PS Plus per il mese di luglio 2022 In realtà abbiamo già parlato recentemente dei giochi gratis inclusi con l’abbonamento a PS Plus per il mese di luglio, ma Sony ha voluto semplificarci la vita con una lista completa. Essendoci tanta carne al fuoco, non perdiamo tempo e vi diciamo subito che è Stray a farla da padrone, pur trattando di un gatto che non ne ha uno. Il mondo distopico di Annapurna (o “Anna-purrrrr-na”?) è diretto sia su PS4 che su PS5. Anche Final Fantasy VII Remake vuole la sua parte, con la versione base su PS4 e l’edizione Intergrade su PS5. ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 14 luglio 2022) Dai micetti al soggiorno a Midgar:ha svelato ladi tutti iinclusi con PSper il mese di2022 In realtà abbiamo già parlato recentemente deiinclusi con l’abbonamento a PSper il mese di, maha voluto semplificarci la vita con una. Essendoci tanta carne al fuoco, non perdiamo tempo e vi diciamo subito che è Stray a farla da padrone, pur trattando di un gatto che non ne ha uno. Il mondo distopico di Annapurna (o “Anna-purrrrr-na”?) è diretto sia su PS4 che su PS5. Anche Final Fantasy VII Remake vuole la sua parte, con la versione base su PS4 e l’edizione Intergrade su PS5. ...

