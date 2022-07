Prima al Colle, dopo ri-chiede la fiducia in Parlamento. Le mosse di Draghi (Di giovedì 14 luglio 2022) In queste ore al Senato si vota la fiducia posta dal governo sulla conversione in legge del “Dl Aiuti”. Il M5S ha annunciato già ieri sera che non si presenterà in aula, aprendo di fatto una crisi di governo non sui numeri ma politica. Come Draghi può uscire indenne da questo <i>cul de sac</i> Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 14 luglio 2022) In queste ore al Senato si vota laposta dal governo sulla conversione in legge del “Dl Aiuti”. Il M5S ha annunciato già ieri sera che non si presenterà in aula, aprendo di fatto una crisi di governo non sui numeri ma politica. Comepuò uscire indenne da questo cul de sac Segui su affaritaliani.it

