Pd: Marcucci, 'scelta irresponsabile M5S chiude definitivamente possibile alleanza' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Come ha detto Letta oggi e come hanno detto Franceschini e Orlando nei giorni scorsi, la decisione irresponsabile di M5S chiude definitivamente ogni ragionamento su una possibile alleanza". Così il senatore Pd, Andrea Marcucci, all'Adnkronos. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Come ha detto Letta oggi e come hanno detto Franceschini e Orlando nei giorni scorsi, la decisionedi M5Sogni ragionamento su una". Così il senatore Pd, Andrea, all'Adnkronos.

Pubblicità

StigmabaseF : Il Pd contro i 5 Stelle: 'Non votare la fiducia scelta incomprensibile e pericolosa' - YouTube: La capogruppo del P… - infoitinterno : M5s verso uscita dall'Aula per decreto Aiuti, Malpezzi: Incomprensibile, Marcucci: Scelta folle - ChiaraProfumo : RT @Ci1812: DL Aiuti : ok dalla Camera con 266 sì e 47 no. Il M5S si e’ astenuto . Toccherà al Senato approvarlo. Marcucci del PD parla di… - laura_ceruti : RT @Ci1812: DL Aiuti : ok dalla Camera con 266 sì e 47 no. Il M5S si e’ astenuto . Toccherà al Senato approvarlo. Marcucci del PD parla di… - Giacinto_Bruno : RT @ilgiornale: I 5 Stelle non partecipano al voto sul dl Aiuti: è l'inizio della crisi di governo? Forza Italia: 'Il M5S si colloca fuori,… -