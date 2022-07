Palermo, Accardi: «Brunori arriva domani, non vediamo l’ora» (Di giovedì 14 luglio 2022) Le parole di Andrea Accardi sul ritorno di Brunori al Palermo: «Lo aspettiamo a braccia aperte. È un ragazzo eccezionale» Andrea Accardi, difensore del Palermo, ha parlato del ritorno di Brunori al Palermo. Di seguito le sue parole. «Ci siamo sentiti da poco e mi ha scritto ‘ci vediamo domani’. Lo aspettiamo a braccia aperte. È un ragazzo eccezionale e ha dimostrato quello che sa fare. Non vediamo l’ora di rivederlo in squadra. Non mi aspettavo che in tre anni potessimo bruciare le tappe e tornare in B, la cosa più bella è stata vedere riaccendersi l’entusiasmo in una città che si era spenta, non vedevo questo entusiasmo dal 2003/2004 quando il Palermo è tornato in A dopo tanti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Le parole di Andreasul ritorno dial: «Lo aspettiamo a braccia aperte. È un ragazzo eccezionale» Andrea, difensore del, ha parlato del ritorno dial. Di seguito le sue parole. «Ci siamo sentiti da poco e mi ha scritto ‘ci’. Lo aspettiamo a braccia aperte. È un ragazzo eccezionale e ha dimostrato quello che sa fare. Nondi rivederlo in squadra. Non mi aspettavo che in tre anni potessimo bruciare le tappe e tornare in B, la cosa più bella è stata vedere riaccendersi l’entusiasmo in una città che si era spenta, non vedevo questo entusiasmo dal 2003/2004 quando ilè tornato in A dopo tanti ...

