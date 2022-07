Omicidio Willy, pubblicate le intercettazioni sui fratelli Bianchi: cosa è successo quando sono arrivati in carcere tra accoltellamenti e pestaggi (Di giovedì 14 luglio 2022) «Ci stanno i bravi e ci stanno quelli non bravi, le merde». Nelle ultime ore sono emerse le intercettazioni dei fratelli Bianchi quando sono arrivati al carcere di Rebibbia, dopo la morte di Willy Monteiro Duarte, per cui il 4 luglio sono stati condannati all’ergastolo. Era il settembre 2020 e quando sono entrati nel penitenziario l’accoglienza degli altri detenuti è stata violenta. «Il discorso è che devi sta attento, perché pure se tu stai a dormì. Perché ti zeccagnano», dice Gabriele Bianchi al fratello Marco. Quel «zeccagnano» vuol dire in gergo «ti accoltellano», un rischio che Marco ha corso davvero, visto che all’inizio della sua permanenza a Rebibbia è stato ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) «Ci stanno i bravi e ci stanno quelli non bravi, le merde». Nelle ultime oreemerse ledeialdi Rebibbia, dopo la morte diMonteiro Duarte, per cui il 4 lugliostati condannati all’ergastolo. Era il settembre 2020 eentrati nel penitenziario l’accoglienza degli altri detenuti è stata violenta. «Il discorso è che devi sta attento, perché pure se tu stai a dormì. Perché ti zeccagnano», dice Gabrieleal fratello Marco. Quel «zeccagnano» vuol dire in gergo «ti accoltellano», un rischio che Marco ha corso davvero, visto che all’inizio della sua permanenza a Rebibbia è stato ...

