(Di giovedì 14 luglio 2022)partita della stagione della fascia è finita sulla spalla di Di, che potrebbe indossarla per tutta la stagioneper il, che a Dimaro è scesa in campo contro l’ASD Anaune. In occasione della partita Giovanni Diha indossato la fascia di. Fascia diche, dopo l’addio di Insigne, Mertens e Koulibaly, potrebbe trovare un nuovo proprietario proprio nel terzino destro dele della Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Giovanni Di, che, in attesa di comprendere anche come finirà la telenovela con Mertens, con molta probabilità è il nuovo capitano del. Non è, comunque, da escludere che l'ex Empoli ...4 Primo spunto importante: a fare il centrale con Rrahmani è Zanoli e non Di. INIZIATA LA STAGIONE DEL! Di seguito la formazione ufficiale che scenderà sul campo di Carciato: Comments ... Napoli, Di Lorenzo è il capitano nella prima uscita stagionale 54' - GOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Serpentina in area di Zerbin che fa fuori un avversario con un dribbling e batte il portiere. 53' - Osimhen si ritrova al centro dell'area di rigore: doppio dribbling e t ...Il tecnico dei partenopei ha cambiato modulo e 8/11 della formazione. Applausi per Osimhen, che alle spalle ha Politano, Ounas e Zerbin.