Mattarella respinge le dimissioni di Draghi e rinvia il Premier alla Camere

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma – Dopo l’annuncio delleal Consiglio dei Ministri (leggi qui), come di consuetudine in questa occasione, Marioè salito al Quirinale per rassegnare leal Capo dello Stato.cheha respinto: “Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario, il quale ha rassegnato ledel Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica non ha accolto lee ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Mattarella respinge dimissioni Draghi. #ANSA #MarioDraghi - TgLa7 : ????#Governo: #Mattarella respinge dimissioni di #Draghi ???? - repubblica : ?? #CrisidiGoverno Mattarella respinge le dimissioni di #Draghi - cala_l_asso : RT @ProItalia_org: #Mattarella 'respinge le dimissioni di Draghi.' Ah, il famoso arbitro super partes... - Hotmetal56 : #Draghi si dimette, Mattarella respinge. Mai una gioia -

"Non ci sono più le condizioni di fiducia per andare avanti", l'annuncio delle dimissioni di Mario Draghi stanno facendo il giro d'Italia e del mondo. La decisione dopo il voto che ha visto negare la ...Il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, ...Il presidente della Repubblica ha respinto le dimissioni del premier Mario Draghi. Mattarella«non ha accolto le dimissioni e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento per ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni del premier Mario Draghi e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento Draghi, dopo che M5s non ha ...