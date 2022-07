Mariasofia Paparo, la veglia in ricordo della nuotatrice: sarebbe dovuto essere il giorno del suo matrimonio (Di giovedì 14 luglio 2022) La Chiesa di Sant’Antonio da Padova di San Giorgio a Cremano mercoledì 13 luglio ha ospitato la veglia di preghiera in onore di Mariasofia Paparo, la studentessa e nuotatrice morta per un infarto a 27 anni lo scorso aprile. La giovane atleta avrebbe compiuto 28 anni il 18 aprile e proprio ieri, mercoledì 13 luglio, sarebbe dovuto essere il giorno del suo matrimonio. Campionessa regionale di Uisp e Master, in vasca aveva conosciuto il fidanzato, Matteo, anch’egli nuotatore. Il 12 aprile, però, è stata colpita da un malore fatale. L’accaduto ha sconvolto la comunità di San Giorgio a Cremano, vista anche l’età della ragazza. La nuotatrice avrebbe dovuto discutere la tesi il 28 aprile. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) La Chiesa di Sant’Antonio da Padova di San Giorgio a Cremano mercoledì 13 luglio ha ospitato ladi preghiera in onore di, la studentessa emorta per un infarto a 27 anni lo scorso aprile. La giovane atleta avrebbe compiuto 28 anni il 18 aprile e proprio ieri, mercoledì 13 luglio,ildel suo. Campionessa regionale di Uisp e Master, in vasca aveva conosciuto il fidanzato, Matteo, anch’egli nuotatore. Il 12 aprile, però, è stata colpita da un malore fatale. L’accaduto ha sconvolto la comunità di San Giorgio a Cremano, vista anche l’etàragazza. Laavrebbediscutere la tesi il 28 aprile. ...

