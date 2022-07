LIVE World Games 2022 in DIRETTA | squash protagonista l’Italia attende fistball | wakeboard e tiro con l’arco

(Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 15.48 Ci siamo! Una dozzina di minuti all’inizio di nuove discipline. 15.44 WATERSKY E– C’è Alice Bagnoli, alle 16, nelle eliminatorie dello slalom femminile. 15.40 BEACH HANDBALL – Dalle 21:40 vi sarà anche tanto tanto beach handball, con il torneo maschile che arriverà sino alle semifinali. 15.36CON– Alle 16 il via, pervi sarà subito Cinzia Noziglia. 15.31ALLA FUNE – il programma della disciplina inizierà dalle ore 20.30 italiane. Gli azzurri in gara nell’ Outdoor uomini 640 kg – Eliminatorie. 15.27– Messi in archivio i primi due match di giornata: ottavi di finale ...

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - carrotsocks : RT @RAINB0SE0K: taehyung è sempre stato il 1first hoseok supporter sin dai tempi di hope world, e gli voglio cosi bene per continuare a far… - RAINB0SE0K : taehyung è sempre stato il 1first hoseok supporter sin dai tempi di hope world, e gli voglio cosi bene per continua… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: è il momento dello squash. Poi si attende l’Italia nel fistball e nella canoa pol… - DjSeebstyle : Vieni a chattare nella stanza LIVE di WORLD DJ FESTIVAL e guadagna bonus! I nuovi utenti inseriscono il mio codice… -

OA Sport

15.19 FLAG FOOTBALL - La finale femminile è fissata invece alle 03.10 del 15 luglio, Messico - Stati Uniti. 15.15 FLAG FOOTBALL - Il piatto forte di giornata: alle 02.10 del 15 luglio, l'Italia sfida ...SAN VITO LO CAPO (TRAPANI). Al via le candidature per la partecipazione al Bia Cous CousChampionship, il Campionato del mondo di cous cous che metterà a confronto chef provenienti da ...a ... LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Italia in finale con gli Usa nel flag football. Attesa per canoa polo e tiro alla fune La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno; in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e Volleyball World Tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI WORLD GAMES E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell'ottava giornata di gare dei World Games 2022. A ...