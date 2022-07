L’epidemiologo La Vecchia: «I positivi “nascosti” sono tre milioni. La quarta dose? Doveva partire prima» (Di giovedì 14 luglio 2022) La quarta dose è utile ma la campagna poteva partire prima. E i positivi “nascosti” alla nuova variante Omicron del Coronavirus potrebbero essere tre milioni. Questa è l’opinione delL’epidemiologo dell’Università Statale di Milano Carlo La Vecchia. Che parla oggi con La Stampa: la campagna per la quarta dose agli over 60 e ai fragili «senza dubbio si poteva fare prima. L’efficacia della dose comincia due settimane dopo la somministrazione, tempo che vacciniamo almeno una parte degli over 60 e arriviamo già alla fine dell’ondata», esordisce. Ma la quarta dose è comunque «utile perché una protezione c’è, anche se l’impatto assoluto sarà ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Laè utile ma la campagna poteva. E i” alla nuova variante Omicron del Coronavirus potrebbero essere tre. Questa è l’opinione deldell’Università Statale di Milano Carlo La. Che parla oggi con La Stampa: la campagna per laagli over 60 e ai fragili «senza dubbio si poteva fare. L’efficacia dellacomincia due settimane dopo la somministrazione, tempo che vacciniamo almeno una parte degli over 60 e arriviamo già alla fine dell’ondata», esordisce. Ma laè comunque «utile perché una protezione c’è, anche se l’impatto assoluto sarà ...

