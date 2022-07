Il Pipita perde il pelo ma non il vizio: gol incredibile nella notte contro il Philadelphia – VIDEO (Di giovedì 14 luglio 2022) È un golazo quello che il Pipita Gonzalo Higuain ha segnato stanotte con l’Inter Miami, in Mls, contro Philadelphia. Una rete che ha riportato alla mente i vecchi fasti del centravanti argentino. Ricevuta palla sulla trequarti, l’ex centravanti di Napoli e Juventus ha saltato secco l’uomo, ha guardato la porta e ha sfoderato un tiro imparabile, poderoso. Mira la porta. Bomba. GOAL! Il ‘Pipita’ Higuain non perde mai il ‘vizio’… pic.twitter.com/J0Zj6RGbLp — GOAL Italia (@GoalItalia) July 14, 2022 Per il centravanti argentino si tratta del terzo gol in campionato. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 luglio 2022) È un golazo quello che ilGonzalo Higuain ha segnato stacon l’Inter Miami, in Mls,. Una rete che ha riportato alla mente i vecchi fasti del centravanti argentino. Ricevuta palla sulla trequarti, l’ex centravanti di Napoli e Juventus ha saltato secco l’uomo, ha guardato la porta e ha sfoderato un tiro imparabile, poderoso. Mira la porta. Bomba. GOAL! Il ‘’ Higuain nonmai il ‘’… pic.twitter.com/J0Zj6RGbLp — GOAL Italia (@GoalItalia) July 14, 2022 Per il centravanti argentino si tratta del terzo gol in campionato. L'articolo ilNapolista.

