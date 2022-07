Il Liverpool rinnova con Standard Chartered: affare da 240 mln (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Liverpool Football Club e Standard Chartered Bank hanno rinnovato la partnership per altri quattro anni: la banca rimarrà quindi sponsor di maglia fino alla fine della stagione 2026/27, quando la partnership raggiungerà le 17 stagioni consecutive. Standard Chartered è diventata infatti sponsor di maglia dei Reds nel luglio 2010, diventando solo la quinta società Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 luglio 2022) IlFootball Club eBank hannoto la partnership per altri quattro anni: la banca rimarrà quindi sponsor di maglia fino alla fine della stagione 2026/27, quando la partnership raggiungerà le 17 stagioni consecutive.è diventata infatti sponsor di maglia dei Reds nel luglio 2010, diventando solo la quinta società Calcio e Finanza.

